Marítimo: ex-adjunto de Leonardo Jardim, é o novo treinador
Miguel Moita, de 42 anos, sucede a Vítor Matos
Miguel Moita é o eleito do Marítimo para suceder a Vítor Matos, que rumou aos ingleses do Swansea após o clube do Championship ter batido a cláusula de rescisão de 1 milhão de euros.
O treinador de 42 anos vai estrear-se como treinador principal após mais de 15 anos a trabalhar como adjunto de Leonardo Jardim.
Ao lado do atual técnico do Cruzeiro, com o qual não rumou ao clube brasileiro, Miguel Moita trabalhou no Chaves, no Sp. Braga, Olympiakos, Sporting, Mónaco, Al Hilal (Arábia Saudita), Al Ahli (EAU) e Al Rayyan, do Qatar, tendo contribuído para as conquistas de uma Liga grega, uma Liga francesa e uma Liga dos Emirados Árabes Unidos.
Miguel Moita chega ao Marítimo com a equipa madeirense, à condição, no primeiro lugar da II Liga, levando com ele uma equipa técnica. O anúncio oficial está para breve e é expectável que o técnico, que assina até ao final da época, já oriente o treino de quarta-feira.
