O diretor-desportivo do AZ Alkmaar dá como inevitável a saída de Milos Kerkez no final desta época.

«Há um interesse tão grande no Milos Kerkez, que estamos a antecipar a situação», afirmou Max Huiberts ao jornal neerlandês Noordhollands Dagblad a propósito do lateral-esquerdo apontado ao Benfica para a sucessão de Alejandro Grimaldo.

Kerkez tem 19 anos e nesta temporada leva 50 jogos e cinco golos, sendo um dos principais ativos do AZ. Huiberts vincou que ainda não está assinado qualquer compromisso com outro clube, mas assumiu que é impossível ignorar o assédio crescente. «Quando há dois ou três clubes, por vezes podemos não levar isso em consideração, mas aqui há muitos clubes interessados no jogador e não podemos ignorar», apontou.

Recentemente, o pai do lateral-esquerdo internacional pela Hungria e que passou pela formação do Milan admitiu ter conversado com responsáveis do Benfica, mas também com muitos outros clubes que têm o filho debaixo de mira. «Para já temos conversas básicas com os clubes: como seria a utilização dele, o que é esperado. Ainda não falámos de contratos. O Benfica seria muito para o Milos. Falei com eles, mas também falei com outros dez clubes. Queremos escolher dois ou três e depois resolver tudo a partir daí. Mas volto a dizer que estamos muito felizes no AZ também», disse numa entrevista à M4-Sport, da Hungria.