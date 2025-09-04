Aleksandar Mitrovic deixou o Al Hilal e é reforço do Al Rayyan, equipa qatari que é treinada por Artur Jorge.

O avançado internacional pela Sérvia estava no emblema saudita desde o verão de 2023, quando foi contratado ao Fulham de Marco Silva por uma verba a rondar os 50 milhões de euros.

Em duas temporadas pelo Al Hilal, quase totalmente sob o comando de Jorge Jesus - com quem foi campeão em 2023/24 e ajudou a bater o recorde do Guinness relativo a vitórias consecutivas de uma equipa em jogos oficiais - apontou 69 golos em 79 jogos.