O Gil Vicente anunciou este sábado a contratação do avançado brasileiro Miullen. O jovem jogador de 22 anos chega do Londrina, clube brasileiro que milita na Série C, e assina contrato com os minhotos até 2022.

«Tinha outras ofertas mas o projeto desportivo que o Gil Vicente me apresentou levou-me a aceitar este enorme desafio na minha carreira», afirmou Miullen, citado pelo site do clube.

O avançado fez a sua formação entre o Corinthians e o Londrina e esta será a primeira experiência fora do futebol brasileiro.

O avançado junta-se ao guarda-redes Daniel Fuzato, aos defesas Joel Pereira, Souleymane Aw, Talocha e Tim Hall, aos médios Antoine Léautey, Kanya Fujimoto e Leandrinho e ao avançado Boubacar Hanne na lista de reforços anunciados pelos minhotos, que apresentam o plantel à comunicação social na segunda-feira.