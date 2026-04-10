Vinícius Nunes Rocha – apenas Rocha no mundo do futsal – renovou com o Sporting. O pivô brasileiro, que está na quinta época em Alvalade, prolonga assim a ligação ao clube que lhe abriu as portas na Europa.

O pivô de 31 anos chegou a Portugal em 2018 para representar o Sporting. Antes tinha representado clubes como o Corinthians e o Magnus Futsal em solo brasileiro.

Depois de três épocas nos leões – em que 63 golos em 101 jogos – regressou ao Brasil para vestir as cores do ACBF. O internacional brasileiro voltou a Lisboa em 2021, desta vez para representar o eterno rival Benfica.

Fez três temporadas nos encarnados. A segunda – em 2022/23 – foi mesmo a melhor da carreira: marcou 37 golos em 44 jogos.

Depois de deixar a Luz, passou por Itália para representar o L84 Torino. Oito jogos depois voltou a Portugal para regressar ao Sporting, onde está há duas épocas.

Na temporada atual, Rocha leva 21 golos em 30 jogos. A nível de títulos, tem até então uma liga, três Taças de Portugal, três Supertaças e duas Taças da Liga.