Moha Ramos, jovem guarda-redes do Real Madrid, regressa ao clube merengue após ter terminado o contrato de empréstimo com o Birmingham.

O guardião de 20 anos tinha sido cedido ao clube do segundo escalão inglês até 30 de junho, com opção de compra, e o clube inglês decidiu não exercer a opção de compra, nem fazer extensão de contrato para que Moha Ramos terminasse a época, que vai acabar mais tarde devido à pandemia.

Em Inglaterra desde o verão passado, o jovem guarda-redes não jogou nenhum jogo pela equipa principal do Birmingham, mas fez 21 encontros na formação de sub-23.

Moha Ramos, jovem produto das escolhas do Real Madrid, começou a treinar com a primeira equipa dos merengues com 16 anos. Em outubro de 2017, as lesões de Keylor Navas e de Luca Zidane, atiraram o espanhol para o banco de suplentes.

Com a rapidez que queimou etapas na formação, o guardião de 19 anos desapareceu e acabou por rumar então ao Birmingham, do Championship.