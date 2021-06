Gil Dias vai ser reforço do Benfica. O jogador que na época passada esteve cedido pelo Mónaco ao Famalicão vai fazer exames médicos e deve assinar nos próximos dias por cinco anos, sabe o Maisfutebol.

No último ano de contrato com o Mónaco, o internacional sub-21 português, agora com 24 anos, vai custar cerca de dois milhões de euros aos cofres das águias.

Jorge Jesus aprecia as qualidades de Gil Dias que pode fazer toda a ala esquerda, e vê nele uma boa alternativa para a lateral-esquerda. Dias também atua pela direita, como fez nos clubes em que passou.

Formado entre o Gafanha e a Sanjoanense, Gil Dias teve ainda uma curta passagem pelo Sporting aos 12 anos. Acabou a formação no Sp. Braga, do qual se transferiu para o Mónaco, em 2015.

Depois disso, o jogador, que é extremo de raiz, esteve emprestado a Varzim, Rio Ave, Fiorentina, Nottingham Forest, Olympiakos e Granada, antes de chegar ao Famalicão na época passada.

Gil Dias deixou recentemente de ser representado pela Gestifute, de Jorge Mendes, sendo agora Ulisses Santos o seu empresário.