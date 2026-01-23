O Moreirense confirmou a saída de Guilherme Schettine, melhor marcador da equipa minhota na Liga, com nove golos apontados em 15 jogos.

O avançado brasileiro, de 30 anos, vai mudar-se para a Liga chinesa, onde vai representar o Tianjin Jinmen Tiger.

A saída de Schettine, que já não alinhou nos últimos dois jogos do Moreirense, havia sido confirmada por Vasco Botelho da Costa: «Oportunidade para fazer dinheiro», referiu o técnico dos cónegos em conferência de imprensa.

Schettine, que em Portugal representou também o Santa Clara, o Sp. Braga e o Vizela, estava no Moreirense desde a época passada.