Após duas temporadas ao serviço do clube, o Moreirense anunciou a saída de Benny da equipa principal, sem referir o destino do jogador português.

O médio-ofensivo de 28 anos vinha a perder espaço na equipa de Vasco Botelho da Costa, com 15 jogos e duas participações de golo esta época. Na anterior, jogou em 35 ocasiões e marcou cinco golos.

Benny aventura-se no estrangeiro pela primeira vez na carreira, após experiências em clubes como Benfica B ou Vilafranquense ou AVS.

«Agradecemos ao Benny toda a sua entrega, profissionalismo e dedicação na sua passagem pelo Moreirense. Foram 50 jogos, 6 golos, 3 assistências e momentos muito felizes. Desejamos ao Benny os maiores sucessos pessoais e profissionais, hoje e sempre», afirmou.

A saída acontece um dia depois da despedida de Gabrielzinho, Lawrence Ofori e Guilherme Schettine. Em janeiro, apenas entrou Leandro Santos na equipa.