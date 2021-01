O diretor desportivo do Lyon, Juninho Pernambucano, confirmou neste sábado que os franceses estão a negociar com At. Madrid a transferência do avançado francês Mossa Dembelé e que o jogador até já chegou a acordo com o clube de João Félix.

«O Moussa Dembelé veio falar comigo para me dizer que acha que este é o momento certo para mudar de ares porque perdeu a motivação. Estamos a negociar com o At. Madrid, nada está fechado, mas o jogador já tem acordo com o clube», disse, citado pelo AS.

De acordo com o mesmo jornal, o acordo de empréstimo não foi ainda fechado apenas porque os franceses querem incluir uma cláusula de compra obrigatória no final da época, enquanto a equipa espanhola prefere que a opção não seja obrigatória.

Moussa Dembelé tem 24 anos e esta época marcou apenas um golo em 16 jogos – quase todos como suplente utilizado – depois de se ter destacado nas duas últimas temporadas com 20 e 24 golos marcados. O jogador é visto por Simeone como o jogador ideal para substituir Diego Costa, que deixou o clube por estes dias.