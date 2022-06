João Moutinho está em final de contrato com o Wolverhampton, depois de uma época em que foi peça fundamental para o conjunto orientado por Bruno Lage.

O médio de 35 anos está agora concentrado na seleção para os quatro compromissos da Liga das Nações e diz que para já não está preocupado com a próxima época.

«Tenho trabalhado sempre da mesma maneira, com ou sem contrato. Tivemos uma boa época no clube, agora estou concentrado em dar o meu contributo para o sucesso da seleção, as outras coisas irão resolver-se em devido tempo», disse.