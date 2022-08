O Reading, clube que milita na segunda divisão inglesa, anunciou a contratação do senegalês Naby Sarr.

O defesa-central de 29 anos assinou pelo emblema inglês até 2026.

Naby Sarr teve uma passagem por Portugal na temporada 2014/15, ao serviço do Sporting, tendo apontado um golo em 18 partidas disputadas.

📯 We are delighted to be able to announce that @NabySarr is a Royal! 🔵⚪



The centre-half pens a four-year contract with Reading, running until the summer of 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣.



Bienvenue, Naby! 💙