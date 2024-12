Rui Alves já tinha avisado que o plantel do Nacional iria sofrer mudanças em janeiro, com a abertura do mercado de transferências de inverno. Um dos reforços que está por chegar é Fuki Yamada, confirmou o Maisfutebol.

Japonês, o extremo de 23 anos joga atualmente no Tokyo Verdy, da principal divisão do país asiático, por empréstimo do Kyoto Sanga. Agora virá em nova cedência desta vez para Portugal, com opção de compra.

Yamada tem sido um dos elementos mais regulares na equipa, com 23 jogos disputados e cinco golos marcados. Cumpre a terceira temporada no principal escalão nipónico.

O extremo sagrou-se campeão asiático sub-23 em maio passado, tendo assinado o golo decisivo na final disputada entre Japão e Uzbequistão. Fuki Yamada participou também nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.