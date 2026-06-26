Mateus Iseppe é reforço do Nacional por empréstimo do Atlético Mineiro, confirmou o clube brasileiro. O negócio conta ainda com uma opção de compra em que o Galo mantém 50 por cento dos direitos económicos do jogador.

O médio de 20 anos é produto de formação do Atlético Mineiro. Depois de ter chegado ao Galo em 2022, Mateus passou pelos escalões de formação até chegar à equipa principal. Nesta temporada fez ainda cinco jogos e uma assistência pelos sub-20. Pela equipa principal foi opção em três jogos.

O jogador natural de São Paulo viverá a primeira experiência fora do Brasil, reforçando o 14.º classificado da última edição da Liga.