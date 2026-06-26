OFICIAL: Atlético Mineiro empresta joia da formação ao Nacional
Mateus Iseppe, médio de 20 anos, reforçará os insulares com opção de compra
Mateus Iseppe, médio de 20 anos, reforçará os insulares com opção de compra
Mateus Iseppe é reforço do Nacional por empréstimo do Atlético Mineiro, confirmou o clube brasileiro. O negócio conta ainda com uma opção de compra em que o Galo mantém 50 por cento dos direitos económicos do jogador.
O médio de 20 anos é produto de formação do Atlético Mineiro. Depois de ter chegado ao Galo em 2022, Mateus passou pelos escalões de formação até chegar à equipa principal. Nesta temporada fez ainda cinco jogos e uma assistência pelos sub-20. Pela equipa principal foi opção em três jogos.
O jogador natural de São Paulo viverá a primeira experiência fora do Brasil, reforçando o 14.º classificado da última edição da Liga.
📝 🇵🇹 O Atlético acertou o empréstimo do meio-campista Matheus Iseppe para o Nacional da Ilha da Madeira, de Portugal, por uma temporada. O acordo prevê opção de compra de 50% dos direitos econômicos do atleta, que é formado nas categorias de base do Galo.— Atlético (@Atletico) June 26, 2026
Boa sorte nessa nova… pic.twitter.com/h6O6KBF4Sq