Francisco Gonçalves, de 20 anos, renovou com o Nacional por quatro temporadas, até junho de 2029, comunicou o clube, esta quinta-feira, nas redes sociais.

«O jovem atleta madeirense Francisco Gonçalves acertou a renovação contratual com o Nacional. O jovem defesa-central, de 20 anos, cumpriu toda a sua formação no nosso clube e encontra-se no segundo ano de seniores», comunicou o clube madeirense.

Até ao momento, o defesa fez 11 jogos oficiais pelos insulares, mas ainda não tem qualquer minuto na presente temporada. O Nacional ocupa o 13.º lugar da Liga, com 23 pontos.