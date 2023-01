Rdja Nainggolan está de regresso a Itália, onde passou quase toda a carreira, desta vez para jogar na SPAL.

O médio internacional belga, de 34 anos, assinou até ao final da época, depois de ter estado no último ano e meio no Antuérpia, do campeonato da Bélgica.

O polémico atleta não joga desde outubro, depois de ter sido suspenso por ter sido filmado a fumar no banco de suplentes.