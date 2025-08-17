OFICIAL: Namaso troca FC Porto pelo Auxerre
Avançado de 24 anos chega ao clube francês por empréstimo dos dragões
É oficial, Danny Namaso deixa o FC Porto. O avançado de 24 anos é reforço do Auxerre, de França, a título de empréstimo pelos dragões.
A equipa que atua na Liga francesa paga já um milhão de euros pelo empréstimo do jogador, sendo que poderá ser acrescido ao negócio cerca de 700 mil euros mediante objetivos.
A cedência, que durará até ao final da presente temporada, conta ainda com uma opção de compra fixada nos cinco milhões de euros por 60 por cento do passe do jogador.
Namaso chegou ao FC Porto na época 2020/21, proveniente do Reading, na altura para representar a equipa B portista. Cumpriu, portanto, cinco temporadas nos azuis e brancos entre a equipa B e a equipa principal.
No total, pela equipa principal dos dragões, o internacional camaronês conta com 14 golos em 106 jogos realizados. Leva também no currículo uma Liga, duas Taças de Portugal, uma Taça da Liga e duas Supertaças.
✍️ 𝐃𝐚𝐧𝐧𝐲 𝐍𝐚𝐦𝐚𝐬𝐨 𝐫𝐞𝐣𝐨𝐢𝐧𝐭 𝐥’𝐀𝐉𝐀 🔵⚪— AJ Auxerre (@AJA) August 17, 2025
Le club est heureux d’annoncer l’arrivée de Danny Namaso, sous forme de prêt avec option d’achat. L’attaquant de 24 ans arrive en provenance du FC Porto et portera le numéro 19.
Plus d’infos 👉 https://t.co/re1tJ2l9lz… pic.twitter.com/GnLGX53eEd