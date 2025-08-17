É oficial, Danny Namaso deixa o FC Porto. O avançado de 24 anos é reforço do Auxerre, de França, a título de empréstimo pelos dragões.

A equipa que atua na Liga francesa paga já um milhão de euros pelo empréstimo do jogador, sendo que poderá ser acrescido ao negócio cerca de 700 mil euros mediante objetivos.

A cedência, que durará até ao final da presente temporada, conta ainda com uma opção de compra fixada nos cinco milhões de euros por 60 por cento do passe do jogador.

Namaso chegou ao FC Porto na época 2020/21, proveniente do Reading, na altura para representar a equipa B portista. Cumpriu, portanto, cinco temporadas nos azuis e brancos entre a equipa B e a equipa principal.

No total, pela equipa principal dos dragões, o internacional camaronês conta com 14 golos em 106 jogos realizados. Leva também no currículo uma Liga, duas Taças de Portugal, uma Taça da Liga e duas Supertaças.