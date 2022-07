Nani e Ricardo Quaresma, de 35 e 38 anos, estão a trabalhar juntos em Lisboa, com o objetivo de manterem na forma para o início da época que se aproxima.

Sem clube desde que terminaram os contratos com o Veneza e o V. Guimarães, respetivamente, Nani e Quaresma continuam a procurar colocação para prosseguir as respetivas carreiras.

Os jogadores que, juntos, têm quase 200 internacionalizações por Portugal estão a trabalhar na Alfra Clinic com João Coito, antigo futebolista que passou na formação do Benfica e fez grande parte da carreira no Casa Pia. O antigo médio venceu mesmo o Campeonato de Portugal com os gansos, em 2019.