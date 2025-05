Um dos melhores de sempre da Premier League moderna pode estar a caminho da Serie A. Kevin De Bruyne anunciou o fim de caminhada no Manchester City ainda antes da época acabar e disputará o Mundial de Clubes com os citizens naquela que será a despedida do clube ao fim de dez anos.

Muito se especulou sobre o próximo destino do belga, mas o Nápoles afigura-se como um local provável. Além das notícias que dão conta de negociações, o próprio diretor desportivo do clube italiano disse uma curta frase que entusiasma os adeptos: «Estamos muito perto», disse Giovanni Manna, à margem de um evento.

O clube confirmou também a continuidade de Antonio Conte para a próxima época após o Nápoles ter conquistado o Scudetto pela quarta vez na sua história.

De Bruyne não vai continuar no Manchester City após ter sido informado pelos dirigentes do clube de que não iria receber uma proposta de renovação. Nos dez anos em que jogou por lá, liderou várias estatísticas da Premier League.