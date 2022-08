O guarda-redes Salvatore Sirigu foi oficializado nesta quinta-feira como reforço do Nápoles, naquela que será a sexta experiência num clube italiano.

O jogador de 35 anos estreou-se como profissional no Palermo e passou ainda por Cremonese, Ancona, Torino e Génova, onde disputou 37 encontros na última época. Pelo meio, vestiu as cores do Paris Saint-Germain, Sevilha e Osasuna.

Em Nápoles, Sirigu vai ser colega do português Mário Rui.