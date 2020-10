O Boavista garantiu este sábado a contratação de Cristian, jovem guarda-redes brasileiro de 18 anos. Cristian chega por empréstimo de um ano do Atlético Mineiro, ficando o clube axadrezado com opção de compra do passe.

Cristian é internacional brasileiro, tendo sido presença assídua nas seleções sub-15 e sub-17. O jovem guarda-redes de 18 anos fez parte até dos convocados do Brasil para o Campeonato do Mundo sub-17 e para o Sul-Americano sub-17.

Formado no Atlético Mineiro, um dos grandes clubes do Brasil, ao qual chegou com 14 anos, Cristian representava atualmente a equipa sub-20, podendo estrear-se no Bessa como jogador de uma equipa principal.