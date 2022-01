Jefferson Encada vai jogar no Pharco, do campeonato do Egito.

O jogador formado no Sporting, que rescindiu com o Leixões antes de partir para a CAN, muda-se a custo zero para o clube de Alexandria e vai assinar por três anos e meio.

Jefferson Encada viaja na próxima segunda-feira para o Egito, onde já está o empresário Faustino Gomes, que tratou dos detalhes do negócio, para rubricar um contrato milionário, que lhe vai render pouco menos de um milhão de dolares no conjunto dos três anos e meio de ligação ao clube egípcio.

Recorde-se que o Pharco FC é propridade da Pharco Pharmaceuticals, uma farmacêutica com sede em Alexandria.

Jefferson Encada brilhou recentemente na Taça da Liga das Nações, ao serviço da Guiné- Bissau, tendo até sido eleito por grande parte da imprensa o melhor lateral direito da primeira jornada da competição. Formado no Sporting, como extremo direito, o jovem de 23 anos passou depois por Olhanense, Vitória Guimarães e Leixões. Em ano e meio no clube de Matosinhos, Jefferson Encada fez 36 jogos, sete golos e seis assistências.