Florentino Pérez revelou nesta terça-feira que o Real Madrid tentou contratar Neymar, mas que o desejo do brasileiro era mudar-se para o Barcelona.

Em declarações prestadas na sessão de julgamento às investigações de alegada fraude na transferência de Neymar para o Barça, em 2011, o presidente do Real Madrid diz que o clube tentou contratar a então joia do Santos, enaltecendo que prevaleceu a vontade do jogador.

«Estivemos interessados em Neymar, a direção negocicou com ele, mas os jogadores vão para onde querem e o Neymar queria ir para o Barcelona», disse Florentino Pérez, revelando que a oferta do Real Madrid foi de 45 milhões de euros.