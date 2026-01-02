Transferências
OFICIAL: Niclas Füllkrug reforça o Milan por empréstimo de NES
Avançado alemão não fez qualquer golo esta temporada pelo West Ham
Niclas Füllkrug é reforço para o ataque do Milan, confirmou esta sexta-feira a formação italiana. O ponta-de-lança de 32 anos chega por empréstimo com opção de compra do West Ham, de Nuno Espírito Santo.
O alemão, que destacou-se pelo Borussia Dortmund em 2023/24, reforçou a formação londrina na temporada seguinte. Na época de estreia, Füllkrug fez apenas três golos em 20 jogos.
Na presente temporada, o avançado foi opção em nove encontros, sem ter apontado qualquer golo. Ruma agora para a primeira experiência em Itália, no Milan, e junta-se a Rafael Leão, que vai regressar de lesão após falhar três encontros.
