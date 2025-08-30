O Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo, oficializou este sábado um reforço para a linha defensiva. Nicolò Savona, defesa de 22 anos, chega proveniente da Juventus e assina um contrato válido por cinco temporadas.

Com passagens pela formação da «Vecchia Signora», o lateral, que tanto pode jogar na direita como na esquerda, fez a estreia pela equipa principal na temporada passada, assumindo-se como uma peça importante na equipa. Nicolò foi opção em 40 encontros, somando ainda dois golos e uma assistência.

Esta será a primeira experiência do internacional sub-21 italiano no estrangeiro, depois de ter feito até então toda a carreira em Itália. É, portanto, mais um reforço para o treinador português, que vai enfrentar o FC Porto e o Sp.Braga na Liga Europa.

Nicolò Savona é assim o segundo reforço do Nottingham Forest proveniente da Juventus, depois da contratação do médio brasileiro Douglas Luiz.