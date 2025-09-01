O Nottingham Forest de Nuno Espírito Santo garantiu três reforços já na reta final do mercado de transferências. Oleksandr Zinchenko, defesa ucraniano, chega por empréstimo do Arsenal. Dilane Bakwa, avançado francês, reforça os ingleses vindo do Estrasburgo. Cuiabano, defesa brasieliro, é reforço em definitivo vindo do Botafogo

Zinchenko despontou no Shakhtar Donetsk e representou ainda clubes como o PSV e o Manchester City. Na última época, a terceira no Arsenal, o lateral de 28 anos foi opção em 23 jogos, somando um golo e uma assistência.

Dilane Bakwa é um jovem avançado francês que assinou um contrato de cinco anos. De 23 anos, o internacional sub-21 francês foi formado no Bordeaux, tendo-se estreado pela equipa principal na época 2020/21. Reforçou o Estrasburgo no verão de 2023. na última época pela formação francesa, Bakwa marcou seis gols e fez oito assistências em 31 jogos.

Cuiabano, lateral esquerdo de 22 anos, chega proveniente do Botafogo. O defesa, que é internacional sub-20 pelo Brasil, fez formação no Grêmio, antes de rumar ao Rio de Janeiro em 2024. Na presente temporada, pelo Botafogo, Cuiabano conta com três golos e quatro assistências em 30 jogos.

Welcome to Nottingham Forest, Oleksandr Zinchenko! 🙌 pic.twitter.com/QFS00VoCMV — Nottingham Forest (@NFFC) September 1, 2025

Dilane Bakwa is a Red! 😍 — Nottingham Forest (@NFFC) September 1, 2025

Cuiabano is a Red! 🇧🇷 — Nottingham Forest (@NFFC) September 1, 2025



