O Vasco da Gama, do Brasileirão, anunciou a contratação do extremo Nuno Moreira nesta terça-feira. O português de 25 anos estava no Casa Pia.

Nuno Moreira assinou contrato até ao fim de 2027 com opção de renovação por mais um ano. Segundo a imprensa brasileira, o clube brasileiro bateu a cláusula de rescisão de 3,5 milhões de euros.

Na atual temporada, Moreira marcou nove golos e fez cinco assistências. Foi eleito o melhor jogador da Liga portuguesa no mês de janeiro.