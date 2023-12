Descontente pela falta de tempo de jogo no Nottingham Forest, Nuno Tavares está aberto a rumar a outras paragens em janeiro, confirmou o Maisfutebol.

O lateral-esquerdo formado no Benfica não joga desde 23 de setembro, dia em que foi titular na deslocação ao terreno do Manchester City, mas teve de sair aos 39 minutos por lesão.

Mais de um mês depois, voltou a sentar-se no banco em dois jogos, mas nos últimos seis não integrou sequer a lista de convocados de Steve Cooper.

Ligado ao Arsenal desde 2021/22, Nuno Tavares foi emprestado na época passada aos franceses do Marselha, onde se afirmou como habitual titular e participou em 39 jogos, com seis golos apontados. Nesta época, aceitou ser novamente cedido, acreditando que no Nottingham Forest continuaria a ser aposta consistente, o que não tem acontecido depois de feito três jogos, todos em setembro e apenas um como titular.

Nuno Tavares admite, por isso, pedir para rumar a outras paragens se continuar a não ser opção, o que parece ser o mais provável quando faltam apenas duas semanas para a reabertura do mercado. A mudança para outro clube da Premier League, que teria de ter também o aval do Arsenal, é nesta altura uma das possibilidades em cima da mesa.

Nuno Tavares foi contratado pelo Arsenal ao Benfica a troco de 8 milhões de euros e tem contrato com os Gunners - que pretendem, naturalmente, vê-lo a competir para não desvalorizar - por mais uma época e meia.

O Nottingham Forest está no 17.º lugar da Liga inglesa.