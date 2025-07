Alberto Costa está próximo do FC Porto e João Mário da Juventus. Os dois clubes querem efetuar uma espécie de troca de laterais-direitos em negócios distintos, confirmou o Maisfutebol.

O antigo lateral do V. Guimarães já tem exames médicos marcados, que deverão ser feitos até quinta-feira. Sai por 15 milhões de euros mais um em objetivos. Já no sentido inverso, João Mário, internacional português, sai por dez milhões de euros.

Assim, a Juventus pode ficar com um lucro de seis milhões de euros entre as duas transferências. Os planos de pagamento já foram acordados entre clubes e o FC Porto decidiu cobrir o salário auferido por Alberto Costa na Juventus.

A confirmar-se este duplo negócio, João Mário sai do FC Porto pela primeira vez na carreira aos 25 anos de idade. Sairá do clube com 181 jogos disputados e cinco golos marcados.

Já Alberto Costa cumpriu apenas seis meses na Juventus, após ter custado 12 milhões de euros ao clube italiano em janeiro.