Vasco Moreira, um dos destaques do Felgueiras nas últimas duas temporadas, pode dar o salto para a primeira divisão neste mercado de janeiro. O médio de 24 anos está em negociações com o Alverca, confirmou o Maisfutebol.

Peça essencial na equipa do distrito do Porto (foi titular nas 17 jornadas), Moreira entrou nos últimos seis meses de contrato. Assim, este mercado pode ser a última oportunidade do Felgueiras receber um encaixe pelo médio.

Sabendo disso, o Alverca iniciou negociações para contratar o jogador já em janeiro por um valor baixo, mas cedendo em troca o avançado Tiago Leite (goleador da Liga 3 na época passada), que só foi utilizado em 11 ocasiões esta temporada sem qualquer golo marcado.

O médio-centro soma três golos e três assistências esta época. Na transata, reuniu sete golos e uma assistência em 34 jogos. Tem formação no Sp. Braga, Rio Ave e FC Porto, no início do seu trajeto.