João Teixeira, do FC Porto B, está em processo de renovação de contrato com o clube, confirmou o Maisfutebol. As negociações decorrem a bom ritmo e prevê-se que seja anunciada em breve a renovação do médio.

O jogador terá um contrato equiparado aos atletas da equipa principal, visto que os responsáveis do clube acreditam no potencial do jogador. Sinal disso foi a inscrição do atleta no Mundial de Clubes, apesar de não ter somado qualquer minuto.

Esta é a segunda renovação de João Teixeira em menos de um ano. Em novembro do ano passado, o jovem de 19 anos tinha assinado um novo contrato.

Teixeira realizou 25 jogos na temporada passada ao serviço do FC Porto B, que disputa a II Liga. O médio está na formação portista desde 2015, há dez anos.