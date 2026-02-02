É a terceira atualização do dia. A Liga Portugal divulgou às 22 horas desta segunda-feira os contratos rececionados até às 21h00, a propósito do último dia da janela de transferências de inverno.

Ao Santa Clara chega Darlan Mendes, outrora peça importante no Grémio e ex-jogador do Wuhan Three Towns, da China. Foi inscrito também Vitinho, jogador de 22 anos que pertencia aos quadros do Palmeiras mas que esteve emprestado sem grande expressão nos últimos anos ao Grémio Novohorizontino.

O Moreirense ganha um 'reforço' interno. Fabiano Souza, regressado de um empréstimo ao Ceará em que fez 48 jogos, volta a ser incluído no plantel e é opção para o que resta da época.

Na II Liga, destaque para a chegada de José Melro no Marítimo (vindo do Benfica), Rúben Pina ao Leixões, Dinis Rodrigues ao Penafiel e o experiente Luís Rocha abandona o Santa Clara para ingressar no Vizela.

LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências

Lista de contratos rececionados até às 21h00:

André Almeida Carneiro - AVS - Futebol, SAD - Revalidação (Júnior)



Afonso Fernandes da Silva - AVS - Futebol, SAD - Revalidação (Júnior)



Rodrigo de Sousa Borges - AVS - Futebol, SAD - Revalidação (Júnior)



Romuald Eboudje Brice - Grupo Desportivo de Chaves - Futebol, SAD - Inclusão no Plantel



Fabiano Josué de Souza Silva - Moreirense Futebol Clube - Futebol, SAD - Inclusão no Plantel



Carlos Afonso Cunha Pinto - AVS - Futebol, SAD - Revalidação (Júnior)

Ruben Filipe Tavares de Pina - Leixões Sport Club - Futebol, SAD - Transferência Internacional



André Lopes Teixeira Rodrigues - Grupo Desportivo de Chaves - Futebol, SAD - Cedência Temporária

José Dinis Pinto de Magalhães Rodrigues - Futebol Clube de Penafiel, SAD - Transferência Internacional

Luís Carlos da Rocha Rodrigues - Futebol Clube de Vizela - Futebol, SAD - Transferência Nacional

José Miguel Reis Melro - Marítimo da Madeira - Futebol, SAD - Transferência Nacional

Vítor Hugo Ferreira Oliveira - Santa Clara Açores - Futebol, SAD - Transferência Internacional

Miguel Filipe Roque Vaz - Vitória Sport Clube - Futebol, SAD - Prorrogação

Darlan Pereira Mendes - Santa Clara Açores - Futebol, SAD - Transferência Internacional

Adama Baradji - Sport Clube União Torreense - Futebol, SAD - Transferência Internacional (Júnior)

Luccas Paraizo Feitosa - Leixões Sport Club - Futebol, SAD - Transferência Internacional