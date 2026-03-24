Mohamed Salah vai sair do Liverpool no fim desta temporada, anunciou o clube inglês nas plataformas oficiais.

«Mohamed Salah vai encerrar a sua ilustre carreira no Liverpool no final da época de 2025-26. O avançado chegou a um acordo com os 'Reds', que o levará a encerrar um notável capítulo de nove anos em Anfield», pode ler-se no comunicado.

Admitindo que o egípcio é «um dos melhores jogadores da história do clube», com 255 golos em 435 jogos pelo Liverpool, o Liverpool diz que o anúncio foi feito por vontade do jogador.

«Salah manifestou o desejo de fazer este anúncio aos adeptos o mais rapidamente possível, a fim de garantir transparência quanto ao seu futuro, devido ao respeito e à gratidão que lhes tem», acrescentam.

Salah venceu nove títulos coletivos com o emblema inglês, entre eles a Premier League, em duas ocasiões, uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes e uma Supertaça Europeia.

Mohamed Salah is to bring the curtain down on his illustrious career with Liverpool Football Club at the end of the 2025-26 season.

The time to fully celebrate his legacy and achievements will follow later in the year when he bids farewell to Anfield ❤️ — Liverpool FC (@LFC) March 24, 2026

O próprio jogador partilhou um vídeo com momentos da sua passagem no Liverpool, apenas com um coração na descrição.

[Notícia atualizada às 19h13]