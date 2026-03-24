Liverpool anuncia saída de Mo Salah no fim da época
Extremo egípcio chegou ao clube em 2017, proveniente da Roma
Extremo egípcio chegou ao clube em 2017, proveniente da Roma
Mohamed Salah vai sair do Liverpool no fim desta temporada, anunciou o clube inglês nas plataformas oficiais.
«Mohamed Salah vai encerrar a sua ilustre carreira no Liverpool no final da época de 2025-26. O avançado chegou a um acordo com os 'Reds', que o levará a encerrar um notável capítulo de nove anos em Anfield», pode ler-se no comunicado.
Admitindo que o egípcio é «um dos melhores jogadores da história do clube», com 255 golos em 435 jogos pelo Liverpool, o Liverpool diz que o anúncio foi feito por vontade do jogador.
«Salah manifestou o desejo de fazer este anúncio aos adeptos o mais rapidamente possível, a fim de garantir transparência quanto ao seu futuro, devido ao respeito e à gratidão que lhes tem», acrescentam.
Salah venceu nove títulos coletivos com o emblema inglês, entre eles a Premier League, em duas ocasiões, uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes e uma Supertaça Europeia.
Mohamed Salah is to bring the curtain down on his illustrious career with Liverpool Football Club at the end of the 2025-26 season.
The time to fully celebrate his legacy and achievements will follow later in the year when he bids farewell to Anfield ❤️
— Liverpool FC (@LFC) March 24, 2026
O próprio jogador partilhou um vídeo com momentos da sua passagem no Liverpool, apenas com um coração na descrição.
[Notícia atualizada às 19h13]