O Marítimo anunciou nesta quinta-feira a saída de nove jogadores. O emblema insular não renovou contrato com Júnior Almeida, Marco Cruz, Samuel Silva, Rodrigo Borges, Afonso Freitas, Guirassy Ibrahima, Alexandre Guedes e Preslav Borukov, vendo-os sair a custo zero.

Xavi Grande, que representou a equipa madeirense na última temporada por empréstimo do Levante, também deixa o clube. Entre os nomes que saem do clube, destaca-se o de Samu Silva - foi considerado o melhor guarda-redes da II Liga em 2025/26.

Os verde-rubros preparam o regresso ao principal escalão do futebol português três anos depois, após terem-se sagrado campeões da II Liga na época passada. Até ao momento, o Marítimo apresentou dois reforços, Maxime Dominguez, na quarta-feira, e Rafael Fernandes, nesta quinta-feira.