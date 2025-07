José Semedo é o novo CEO do Al Nassr, da Arábia Saudita. É a primeira vez que tem um cargo de dirigismo desportivo após o término da carreira enquanto futebolista.

Antigo jogador de Vitória de Setúbal ou Sheffield Wednesday (Inglaterra), Semedo conheceu Cristiano Ronaldo na formação do Sporting e manteve sempre uma grande relação de amizade com o avançado. Agora, os dois reúnem-se no clube saudita.

Semedo substitui Fernando Hierro, também ele antigo futebolista e atual dirigente. O Al Nassr não anunciou a duração do contrato de Semedo, citando uma pequena declaração do antigo defesa-central: «Vamos fazer tudo o que conseguirmos para construir algo extraordinário».

Além de Cristiano Ronaldo, também o internacional português Otávio joga no Al Nassr.

José Semedo is the new Acting CEO of AlNassr. 💛



A former European footballer standout with executive training and proven experience at the club in the last two years, he now takes charge to lead us into our next chapter.



Welcome aboard, José. 🙏



“We will do everything it… pic.twitter.com/uzw8DTl5sP