Vasco Moreira é reforço do Alverca, da primeira divisão, oficializando aquilo que o Maisfutebol já tinha avançado. O jogador de 24 anos chega do Felgueiras, da II Liga, a título definitivo.

Titular em 18 jornadas, tem sido peça indispensável do clube do distrito do Porto nas últimas duas temporadas. Dá agora o salto para a primeira divisão quando estava a apenas seis meses do fim de contrato.

No sentido inverso, o Alverca já tinha vendido o avançado Tiago Leite ao Felgueiras. Vasco Moreira reencontra Custódio Castro, treinador que o orientou no Sp. Braga B.

«É uma honra representar este emblema, neste seu regresso histórico à Primeira Liga. Os nossos adeptos podem esperar entrega total da minha parte», vincou o atleta, nas suas primeiras declarações aos meios do Alverca.