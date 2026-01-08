Tiago Leite encerrou uma curta passagem pelo Alverca, na estreia na primeira divisão nacional. O clube ribatejano anunciou oficialmente a saída do avançado vimaranense através das redes sociais, nesta quinta-feira.

«Obrigado por toda a dedicação», escreveu o Alverca, sem anunciar o destino do jogador. O Maisfutebol sabe que o jogador vai reforçar em definitivo o Felgueiras, faltando apenas a oficialização do lado do clube da II Liga.

Tiago Leite também despediu-se do Alverca através do Instagram: «Um capítulo que se encerra. Grato pela oportunidade de estrear-me na Liga e pela forma como fui recebido e acarinhado».

Em sentido inverso, decorrem negociações para a transferência de Vasco Moreira, uma das figuras do Felgueiras, para o Alverca.