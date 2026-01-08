Transferências
Há 1h e 12min
OFICIAL: Alverca anuncia saída de Tiago Leite, reforço do Felgueiras
Avançado vimaranense sai do clube ribatejano em definitivo
DS
Avançado vimaranense sai do clube ribatejano em definitivo
DS
Tiago Leite encerrou uma curta passagem pelo Alverca, na estreia na primeira divisão nacional. O clube ribatejano anunciou oficialmente a saída do avançado vimaranense através das redes sociais, nesta quinta-feira.
«Obrigado por toda a dedicação», escreveu o Alverca, sem anunciar o destino do jogador. O Maisfutebol sabe que o jogador vai reforçar em definitivo o Felgueiras, faltando apenas a oficialização do lado do clube da II Liga.
Tiago Leite também despediu-se do Alverca através do Instagram: «Um capítulo que se encerra. Grato pela oportunidade de estrear-me na Liga e pela forma como fui recebido e acarinhado».
Em sentido inverso, decorrem negociações para a transferência de Vasco Moreira, uma das figuras do Felgueiras, para o Alverca.
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS