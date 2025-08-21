Não se apresentou ao trabalho desde o início da pré-temporada e, tal como noutros casos recentes, conseguiu uma transferência. Douglas Luiz trocou oficialmente a Juventus pelo Nottingham Forest através de um empréstimo com cláusula de compra obrigatória.

O médio de 27 anos chega à equipa orientada por Nuno Espírito Santo após apenas um ano na Juventus. Custa três milhões de taxa de empréstimo, com os ingleses a terem de comprar o jogador obrigatoriamente após um número desconhecido de jogos cumpridos.

Se esse número for atingido, o Nottingham terá de pagar 25 milhões de euros, pagos em quatro prestações. De acordo com determinados objetivos, poderão ter de pagar ainda mais 3,5 milhões de euros, num negócio que pode render cerca de 30 milhões aos cofres da Juventus.

Há apenas um ano, o internacional brasileiro tinha custado ao clube italiano 51 milhões de euros, tendo chegado do Aston Villa.