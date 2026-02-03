Sabia que havia um jogador franco-argelino no Santos? Billal Brahimi pertence aos quadros do clube brasileiro, mas teve dificuldades em afirmar-se. Fez apenas um jogo pela equipa após sair a custo zero do Nice e agora é emprestado ao Estrela da Amadora até ao final da época.

O extremo internacional em quatro ocasiões pela seleção da Argélia, apesar de ter nascido em França, reforça as opções de João Nuno para o ataque. Tem 69 jogos no currículo na Ligue 1 francesa e 27 na Liga belga, ao serviço do Sint-Truiden.

