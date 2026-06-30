Da Liga 3 para a Liga portuguesa. Martim Duarte efetuou um salto de dois escalões com uma transferência do Amarante para o Arouca. O clube do distrito de Aveiro comunicou o negócio nesta terça-feira.

Martim Duarte assinou até 2028 com mais uma temporada de opção.

Iniciou a formação no Benfica, passando depois pelo Sporting e Sp. Braga. Venceu a Liga Revelação ao serviço do Estrela da Amadora e teve uma curta aventura em Espanha pelo San Fernando.

Após uma época ao serviço do Fátima e outra no Amarante, onde foi considerado o melhor guardião da Liga 3, Martim Duarte consegue uma transferência para a Liga.

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