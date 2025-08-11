Tal como o Maisfutebol deu conta nesta segunda-feira, Diogo Monteiro é reforço do Arouca. O defesa foi anunciado pelo clube da Liga portuguesa ao fim da tarde.

O reforço fica blindado por uma cláusula de rescisão de dez milhões de euros e assina contrato de três anos.

Monteiro chega do Leeds United, onde jogava pela equipa sub-21 há três temporadas. O defesa-central tinha jogado antes pelo Servette, da Suíça. 

Nascido no país alpino, tem dupla nacionalidade portuguesa e suíça. Já soma 51 internacionalizações jovens por Portugal, chegando ao escalão sub-20. Participou também no Euro Sub-17 em 2022, com cinco jogos efetuados.

