Na última hora do mercado de transferências de inverno, o Atlético de Madrid anunciou oficialmente a contratação de Rodrigo Mendoza, proveniente do Elche. Isto após um dia pleno de movimentações, com as contratações de Ademola Lookman e Obed Vargas.

O internacional espanhol sub-21 era colega dos portugueses André Silva e Martim Neto, assinando como novo jogador 'rojiblanco' por cinco temporadas e meia, até 2031.

O Elche anunciou esta como sendo a sua maior venda da história. Segundo a imprensa espanhola, o Atlético de Madrid pagará cerca de 16 milhões de euros pelo médio de 20 anos, com o Elche a ficar com uma percentagem de uma futura venda.