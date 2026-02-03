Transferências
OFICIAL: Atlético Madrid contrata ex-colega de André Silva e Martim Neto
Rodrigo Mendoza é médio e tornou-se a venda mais cara do Elche
Na última hora do mercado de transferências de inverno, o Atlético de Madrid anunciou oficialmente a contratação de Rodrigo Mendoza, proveniente do Elche. Isto após um dia pleno de movimentações, com as contratações de Ademola Lookman e Obed Vargas.
O internacional espanhol sub-21 era colega dos portugueses André Silva e Martim Neto, assinando como novo jogador 'rojiblanco' por cinco temporadas e meia, até 2031.
O Elche anunciou esta como sendo a sua maior venda da história. Segundo a imprensa espanhola, o Atlético de Madrid pagará cerca de 16 milhões de euros pelo médio de 20 anos, com o Elche a ficar com uma percentagem de uma futura venda.
¡Bienvenido, Rodrigo Mendoza! 🇪🇸👋🏼 pic.twitter.com/rqXW58WI33— Atlético de Madrid (@Atleti) February 2, 2026
