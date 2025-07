O AVS garantiu um reforço sonante - Ángel Algobia, médio com dupla nacionalidade portuguesa e espanhola (pois a mãe é natural de Bragança). Algobia chega do Levante, onde cumpriu as duas últimas épocas.

Suplente utilizado na maior parte da época, disputou 24 jogos e marcou dois golos na época passada. Tem 25 jogos no currículo na primeira divisão, a La Liga, todos pelo Getafe, o seu clube anterior.

Algobia tem 26 anos assina por duas temporadas. Curiosamente, foi notícia em Portugal por estar numa lista de 200 jogadores acompanhados pela equipa técnica de Roberto Martínez, para a Seleção Nacional.

«Está será uma experiência nova para mim, joguei sempre em Espanha, mas espero aprender muito, tanto com os companheiros como com a equipa técnica, para me poder adaptar da melhor maneira e dar tudo pela equipa. Sou um médio centro muito trabalhador, com boa saída de bola e muita corrida. Gosto de subir e baixar muito», referiu, em declarações ao clube.