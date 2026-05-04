OFICIAL: Belenenses anuncia regresso de Gonçalo Brandão como treinador
Antigo futebolista dos 'pastéis' ingressa no Restelo como técnico
Antigo futebolista dos 'pastéis' ingressa no Restelo como técnico
É a velha história do 'bom filho que a casa torna'. O Belenenses já anunciou o substituto de Tiago Zorro no comando técnico da equipa principal e é uma cara bem conhecida no estádio do Restelo.
Trata-se de Gonçalo Brandão, treinador de 39 anos que teve a primeira experiência a nível sénior no Casa Pia, durante esta temporada. Antes disso, trabalhou na formação dos gansos e do Sporting. Agora, assina até 2027 com o emblema da Liga 3.
Brandão foi formado enquanto futebolista no Belenenses e foi também jogador da equipa principal em dois momentos, antes de protagonizar uma carreira internacional (e estrear-se pela Seleção Nacional em 2009). Pendurou as botas em 2021, pelo FC Porto B.
O Belenenses não vence há quatro jogos e tem a subida direta à II Liga praticamente comprometida. Faltam dois jogos na fase de apuramento de campeão, contra Mafra e Varzim. O Belenenses é terceiro, lugar que dá acesso ao play-off, a quatro pontos dos 24 da Académica.
🔵✍️ O #Belenenses informa que chegou a acordo com o técnico 𝐆𝐨𝐧𝐜̧𝐚𝐥𝐨 𝐁𝐫𝐚𝐧𝐝𝐚̃𝐨 para assumir o comando da equipa sénior de futebol com vínculo válido até final da época 2026/2027. Bem-vindo a casa, Gonçalo! 💙🙌— Os Belenenses (@CFosBelenenses) May 4, 2026
👉 https://t.co/wbwWQ9CLuj #tweetpastel pic.twitter.com/kVBB0GCGSk