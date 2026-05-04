É a velha história do 'bom filho que a casa torna'. O Belenenses já anunciou o substituto de Tiago Zorro no comando técnico da equipa principal e é uma cara bem conhecida no estádio do Restelo.

Trata-se de Gonçalo Brandão, treinador de 39 anos que teve a primeira experiência a nível sénior no Casa Pia, durante esta temporada. Antes disso, trabalhou na formação dos gansos e do Sporting. Agora, assina até 2027 com o emblema da Liga 3. 

Brandão foi formado enquanto futebolista no Belenenses e foi também jogador da equipa principal em dois momentos, antes de protagonizar uma carreira internacional (e estrear-se pela Seleção Nacional em 2009). Pendurou as botas em 2021, pelo FC Porto B.

O Belenenses não vence há quatro jogos e tem a subida direta à II Liga praticamente comprometida. Faltam dois jogos na fase de apuramento de campeão, contra Mafra e Varzim. O Belenenses é terceiro, lugar que dá acesso ao play-off, a quatro pontos dos 24 da Académica.

