Transferências
Há 1h e 12min
OFICIAL: Bernardo Silva é reforço do Real Madrid
Negócio oficializado pelo clube madrileno
Negócio oficializado pelo clube madrileno
Real Madrid anunciou um «acordo» por duas temporadas com Bernardo Silva, jogador luso que está em representação da Seleção Nacional de Portugal.
É a confirmação de um negócio amplamente noticiado, também pelo Maisfutebol, e que vem dar mais uma peça de peso ao Real Madrid de José Mourinho.
Aos 31 anos, Bernardo Silva ingressa no quarto clube da carreira, após Manchester City, Mónaco e Benfica. Nos ingleses, Silva tornou-se o jogador com mais vitórias ao longo de nove temporadas, sempre ao lado de Pep Guardiola (que também saiu).
Chega a custo zero, pois chegou ao fim de contrato com o Manchester City. Chega dois dias depois de Marc Cucurella, proveniente do Chelsea.
[Notícia atualizada às 10h21]
Comunicado Oficial: Bernardo Silva.— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 17, 2026
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS