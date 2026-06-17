Real Madrid anunciou um «acordo» por duas temporadas com Bernardo Silva, jogador luso que está em representação da Seleção Nacional de Portugal.

É a confirmação de um negócio amplamente noticiado, também pelo Maisfutebol, e que vem dar mais uma peça de peso ao Real Madrid de José Mourinho.

Aos 31 anos, Bernardo Silva ingressa no quarto clube da carreira, após Manchester City, Mónaco e Benfica. Nos ingleses, Silva tornou-se o jogador com mais vitórias ao longo de nove temporadas, sempre ao lado de Pep Guardiola (que também saiu).

Chega a custo zero, pois chegou ao fim de contrato com o Manchester City. Chega dois dias depois de Marc Cucurella, proveniente do Chelsea.

[Notícia atualizada às 10h21]