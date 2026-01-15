Agora é oficial - o defesa-central Marcelo encerrou a passagem pelo Moreirense. O clube anunciou a desvinculação do atleta, que tinha contrato até junho deste ano.

O brasileiro tinha 13 jogos somados nesta primeira volta. Contudo, o capitão queria ter mais utilização e pediu ao clube para sair neste mercado, tendo transferência acertada para a União de Leiria, sabe o Maisfutebol.

Marcelo segue carreira assim na segunda divisão, após três temporadas seguidas no clube minhoto. Chegou a Portugal em 2010, para o Ribeirão, destacando-se depois no Rio Ave e Sporting. Pelo meio, teve três experiências no estrangeiro.

Marcelo vai reforçar o setor defensivo do União de Leiria de Fábio Pereira, no sétimo posto da II Liga.