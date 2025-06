Ferran Jutglà, avançado de 26 anos que foi apontado ao Benfica em 2023, vai ser reforço do Celta de Vigo. O anúncio foi feito na manhã desta terça-feira pelo clube espanhol.

A transferência realizou-se por uma verba a rondar os seis milhões de euros, de acordo com o jornal Marca, de Espanha.

O jogador catalão fica com contrato válido até 2029. O jogador formado no Espanhol passou ainda no Barcelona antes de se transferir para o Club Brugge, onde estava desde a época 2022/23.

Na temporada passada, Ferran Jutglà fez 54 jogos e marcou 14 golos ao serviço do Club Brugge.