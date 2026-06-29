O Estoril anunciou nesta segunda-feira o primeiro reforço para a temporada 2026/27. Trata-se de Fernando Medrano, lateral-esquerdo espanhol que encontrava-se livre.

O atleta que na temporada passada representou o Mirandés, da segundo escalão do futebol espanhol, assinou contrato até 2028.

Medrano, de 26 anos, foi titular habitual dos espanhóis, tendo participado em 35 encontros oficiais, nos quais somou dois golos e três assistências.

«Estou com muita vontade de começar e muito contente por esta grande oportunidade para mim e para a minha carreira. Já conhecia alguns jogadores que me disseram que o Estoril Praia é um clube muito familiar e próximo. Garantiram-me que me vou sentir muito bem aqui. Sou um jogador trabalhador, humilde e que dá tudo pela equipa. Gosto de praticar bom futebol. Sou comprometido defensivamente, mas também gosto muito de atacar e de fazer assistências», afirmou aos meios do clube.