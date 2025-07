Lucas Veríssimo, defesa de 30 anos, é reforço do Al-Wakrah do Qatar. O jogador chega ao clube emprestado pelos qataris do Al-Duhail.

Esta vai ser a segunda experiência do antigo jogador do Benfica no país do Médio Oriente. Em 2023/24 rumou ao Qatar para representar o Al-Duhail.

Lucas Veríssimo representou os encarnados entre as temporadas 2020/21 e 2022/23. Durante esse período teve uma lesão grave no joelho que o afastou dos relvados durante vários meses.

Após a experiência em Portugal, o jogador formado no Santos regressou ao Brasil para representar o Corinthians.

Na temporada passada Lucas Veríssimo realizou 30 jogos e apontou três golos ao serviço do Al-Duhail.