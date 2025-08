O FC Porto anunciou um jovem guarda-redes polaco para a equipa de juniores. Trata-se de Hubert Charuzy, que assinou um contrato profissional aos 17 anos.

O internacional sub-17 pela Polónia chega proveniente da equipa B do Slask Wroclaw. Fez 16 jogos na temporada passada - oito na equipa B e outros tantos pelos sub-19. No total, tem três internacionalizações pela Polónia.

Aos meios do FC Porto, Charuzy diz estar «muito contente» porque o FC Porto é «um grande clube com muita história, um dos melhores do mundo». Descrevendo-se como «um jogador muito combativo e comunicativo», recordou uma figura polaca dos dragões.



«Conheço Józef Mlynarczyk, é uma lenda da Polónia e do FC Porto. Quero ser ainda melhor que ele, é o meu objetivo», afirmou. Młynarczyk foi o guarda-redes titular na primeira vitória do FC Porto na Liga dos Campeões, em 1987. Foi ainda treinador de guarda-redes na década de '90.